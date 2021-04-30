Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Популярная многопользовательская игра в стиле мафии Among Us вскоре появится на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом разработчики сообщили 30 апреля на twitter-странице проекта.

Студия InnerSloth добавила, что в Among Us также появится контент, имеющий отношение к игре Ratchet & Clank. Кроме того, владельцам PlayStation будет доступен кроссплатформенный режим.

https://twitter.com/AmongUsGame/status/1387876005382029312

Напомним, Among Us предлагает геймерам выступить в роли членов экипажа космического корабля, которым необходимо найти предателя. Релиз игры состоялся 9 февраля 2018 года на ПК, Android и iOS.

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