Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден навестил 39-го президента США Джимми Картера в штате Джорджия, где тот проживает. Об этом сообщила 29 апреля журналистам заместитель пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что мероприятие носит частный характер и в связи с этим на разговор не пригласили прессу. Также отмечается, что визит Байдена к его 96-летнему однопартийцу Картеру стал их первой встречей после инаугурации действующего главы государства.

39-ый американский президент не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Джо Байден выступил перед членами Конгресса США с речью, посвященной 100 дням с момента его вступления в должность президента.

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