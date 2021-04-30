Шэньчжэнь, Китай, , 01:58 — REGNUM Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE отчитался о росте прибыли за первый квартал, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

За первый квартал 2021 года компания получила чистой прибыли в размере 2,18 млрд юаней (около $336 млн), что на 179,7% больше, чем за аналогичный отчетный период предыдущего года.

В последнем ежеквартальном отчете, поданном на Шэньчжэньскую фондовую биржу, ZTE сообщила, что ее выручка составила 26,24 млрд юаней в период с января по март, что на 22,1% больше в годовом исчислении.