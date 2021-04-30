Сиэтл, США, , 02:07 — REGNUM Выручка американской компании Amazon по итогам первого квартала 2021 года выросла на 44%, при росте операционных доходов более чем в два раза. Это следует из опубликованной 29 апреля финансовой отчётности корпорации.

Выручка Amazon от продаж за первые три месяца 2021 года достигла $108,5 млрд, что является рекордным показателем и на $4,0 млрд превышает ожидания экспертов. Операционный доход составил $8,9 млрд, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года ($4,0 млрд).

Напомним, что основатель Amazon Джефф Безос в настоящее время является богатейшим человеком в мире. Его состояние в настоящее время оценивается в сумму более $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, выручка американской компании Twitter по итогам первого квартала 2021 года достигла $1,04 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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