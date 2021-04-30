Лос-Анджелес, США, , 01:52 — REGNUM Создатели мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия» выложили в сеть новый постер. Изображение было опубликовано 29 апреля на twitter-странице Disney.

На плакате поклонники франшизы могут видеть ЭРК («Элитный республиканский коммандос») Эхо и броню клонов из Отряда 99, известного под названием «Бракованная партия». Премьера сериала состоится 4 мая 2021 года на потоковом сервисе Disney Plus.

https://twitter.com/starwars/status/1387783735769280512

Анимационное шоу «Звёздные войны: Бракованная партия» было анонсировано 13 июля 2020 года. Его сюжет расскажет об отряде экспериментальных клонов-коммандос. Первый трейлер сериала Disney показала 10 декабря 2020 года.

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