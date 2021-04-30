Анкара, , 02:07 — REGNUM Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар прокомментировал результаты неформальных переговоров по кипрской проблеме, состоявшиеся 29 апреля в Женеве. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Наши идеи были представлены мировой общественности, мы обозначили гашу позицию», — заявил Татар.

Татар также сообщил, что стремится наилучшим образом представлять права, интересы и позицию турецкого народа Кипра. По его словам, в Женеве был сделан исторический шаг. Он добавил, что на протяжении многих лет предпринимались попытки заключить соглашение на федеральной основе, но из-за позиции греческой стороны переговоры оставались безрезультатными.

«Если на Кипре будет подписано справедливое, постоянное и устойчивое соглашение, позиция ООН должна изменится, чтобы закрепить наше суверенное равенство и равный международный статус», — подчеркнул Татар, добавив, что справедливое и постоянное соглашение может быть достигнуто только путем переговоров.