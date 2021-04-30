Марсель, Франция, , 01:51 — REGNUM Мэрия Марселя опасается распространения COVID-19 из-за возможного большого количества туристов летом 2021 года и просит остановить рекламу города. Об этом 29 апреля сообщает Ouest France.

«В июле и августе 2020 года на наших пляжах насчитывалось 3,5 миллиона человек, что на 60% больше, чем в 2019 году», — рассказал заместитель мэра Марселя Лоран Лхарди. Как и в прошлом году, Марсель станет одним из главных направлений отдыха для французов летом. В 2020 году основные туристические места Марселя также были переполнены. Из-за этого в сентябре в Марселе возросло количество зараженных COVID-19. Заммэра продолжил: «Мы не хотим пережить это снова. Тем более что этим летом не все будут вакцинированы».

Поэтому местный муниципалитет предпочитает делать ставку на менее массовый туризм. С этой целью мэрия обратилась к туристическому бюро с просьбой отозвать миллион евро, который предназначался для рекламы города. Сэкономленная сумма позволит повысить качество приема посетителей.

«Речь идет не о запрете доступа в город, а о разнообразии посещаемых мест. Марсель в два с половиной раза больше Парижа — таким образом, у нас есть достаточно мест для приема отдыхающих, без необходимости сосредотачивать их всех в одном месте в одно и то же время. Надо управлять потоками людей», — подытожил заммэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале власти Ниццы ввели карантин по выходным, чтобы «отпугивать туристов».