Архангельск, , 01:49 — REGNUM Архангельские власти отменили обязательную термометрию на входе в торгово-развлекательные центры. Решение было принято после многочисленных обращений представителей бизнес-сообщества.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, предприниматели жаловались, что для проведения контроля температуры посетителей приходится дополнительно нанимать персонал, который обеспечивает измерение температуры на всех входных группах торговых центров. Установленная процедура термометрии возлагает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия, а также вызывает трудности с наймом персонала.

«Необходимость введения требования по обязательной термометрии была обусловлена эпидемиологической ситуацией. Сейчас, со снижением количества заболеваний и проведением активной кампании по вакцинации, ситуация меняется, что позволяет снять некоторые ограничения», — прокомментировал решение бизнес-уполномоченный региона Иван Кулявцев.

Все основные ограничительные меры продолжат действовать на территории региона до 1 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 15,6%.