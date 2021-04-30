Москва, , 01:46 — REGNUM В твите, который был опубликован на странице посольства России в Северной Македонии и в котором упоминается нападение Болгарии на Македонию в 1941 году, приведены только исторические факты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 29 апреля.

Таким образом Захарова ответила на вопрос болгарского журналиста о том, правда ли, что Россия настраивает Северную Македонию против Болгарии, публикуя на официальной странице в «Твиттере» подобные обращения, как об этом ранее заявил болгарский евродепутат Андрей Кочев.

«Вряд ли уместно давать этому твиту какую-то эмоциональную оценку», — сказала дипломат, еще раз подчеркнув, что речь идет исключительно об исторических фактах.

Захарова добавила, что на страницах российских диппредставительств регулярно появляются твиты, упоминающие об участии Болгарии в завершающем этапе Второй мировой войны на стороне Красной армии, а также об участии болгарского генерала Владимира Стойчева в параде Победы на Красной площади в 1945 году.

Напомним, что 18 апреля посольство России в Северной Македонии опубликовало на своей официальной странице в «Твиттере» обращение по случаю 80-летия нападения Болгарии на Македонию во Второй мировой войне. В твите упоминается, что в тот момент Болгария была союзником фашистской Германии.