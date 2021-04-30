Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Люк в промежуточную камеру российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) будет закрыт до июля 2021 года, следует из результатов переговоров космонавтов с Центром управления полётами, которые транслируются на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

«Люк в промежуточную камеру закрыт», — сказал космонавт Пётр Дубров.

Из переговоров следует, что космонавтам не удалось точно установить место утечки воздуха в модуле, поэтому перед закрытием камеры Пётр Дубров рассыпал в неё сухой суп, частицы которого должны помочь найти предполагаемую трещину, и установил камеру наблюдения.

В Центре управления полётами, в свою очередь, сообщили, что промежуточная камера модуля «Звезда» будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля «Прогресс МС-17», запуск которого намечается на 30 июня.

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