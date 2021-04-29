Вашингтон, 30 апреля, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Выручка американской компании Twitter по итогам первого квартала 2021 года достигла $1,04 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 29 апреля сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

В Twitter предполагают, что во втором квартале выручка компании может составить от $980 млн до $1,08 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля американская компания Facebook распространила информацию о том, что ее выручка по итогам первого квартала 2021 года достигла $26,1 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее.