Лос-Анджелес, США, , 01:36 — REGNUM Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых подозреваемых в нападении на помощника Леди Гаги Райана Фишера. Об этом 30 апреля сообщает портал The Wrap.

Троим арестованным предъявили обвинения в грабеже и покушении на убийство. Четвёртый член группы обвиняется в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия. Пятый может быть осуждён за нападение с применением силы и причинение вреда здоровью.

Полицейские отметили, что напавшие на Фишера вряд ли знали о том, кому принадлежат собаки, которых он выгуливал, однако хорошо понимали, что это дорогие животные.

Напомним, Райан Фишер подвергся нападению 25 февраля 2021 года, когда выгуливал трёх французских бульдогов Леди Гаги. Он получил огнестрельное ранение, оказался в больнице и пришёл в сознание только 1 марта 2021 года. Впоследствии Леди Гага предложила награду в размере $500 тыс. за помощь в поимке преступников.

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