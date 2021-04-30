Гавана, , 01:35 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это рекордный показатель смертности с начала пандемии. Также за 29 апреля на Кубе выявили 1149 носителей SARS-CoV-2.

«Эти показатели вынуждают нас сильней защищаться и избегать инфекции», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

При этом 16 из 18 пациентов, умерших за минувшие сутки, были жителями кубинской столицы Гаваны. Также на нее приходится более половины всех выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2. Отметим, что с начала пандемии на Кубе выявили 105 661 случай заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 632 человека.