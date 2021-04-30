Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Кандидатура Билла Нельсона на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 29 апреля была единогласно одобрена американским Сенатом. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

Президент США Джо Байден внёс кандидатуру Нельсона на согласование в Сенат в марте. Ранее предполагалось, что основным кандидатом на этот пост является Памела Мелрой, совершившая три космических полёта на шаттлах. Позже она была выдвинута на должность заместителя руководителя NASA.

Нельсон, представляющий Демократическую партию, трижды избирался в Сенат Конгресса США от штата Флорида. Он стал вторым действующим членом конгресса, побывавшим в космосе — в 1986 году совершил шестидневный полёт на Шаттле «Колумбия». С 2019 года является членом консультативного совета NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Билла Нельсона.

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