Мехико, 30 апреля, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Новая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Мексику, сообщает мексиканская фармацевтическая компания Birmex на своей странице в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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По его данным, самолет с партией российского препарата уже приземлился в международном аэропорту мексиканской столицы Мехико. Ожидается, что «Спутник V» пойдет на вакцинацию пожилого населения Мексики.

«Сегодня число полученных Мексикой вакцин от коронавируса достигло 23,98 млн», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мексике общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 345 тыс. человек. На фоне роста смертности от COVID-19 мексиканские власти решили начать вакцинацию жителей страны возрастом от 50 до 59 лет.