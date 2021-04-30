Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Партию вооружений общей стоимостью $1,94 млрд планируют поставить США Австралии. Об этом 29 апреля сообщил на своем сайте американский госдепартамент.

По планам Вашингтона, Канберра должна получить четыре военно-транспортных вертолета CH- 47 °F Chinook, 75 танков M1A2 Abrams, несколько десятков бронемашин, а также оборудование к этим вооружениям.

Кроме того, сделка включает и продажу Австралии 160 корпусов для танков M1A1, 29 бронированных автомобилей разминирования M1150, 18 мостоукладчиков на базе M1 Abrams, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2, 122 газотурбинных двигателя AGT1500, восемь авиационных двигателей T55-GA-714A и системы предупреждения о ракетных атаках.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля издание The Hill распространило информацию о том, что власти США собираются продать Объединенным Арабским Эмиратам вооружения на общую сумму $23 млрд.

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