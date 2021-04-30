Анкара, , 07:17 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 апреля провёл телефонную беседу со своим афганским коллегой Ханифом Атмаром. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

По информации дипломатических источников, на встрече Чавушоглу и Атмара обсуждался процесс мирного урегулирования в Афганистане. Турция ведет переговоры с афганской стороной при посредничестве с Организацией Объединенных Наций и Катаром по мирному урегулированию в Афганистане.

Напомним, что обмен ударами между сторонами афганского противостояния происходит на фоне мирной конференции по Афганистану в Стамбуле. Конференция началась 16−17 апреля и продлится до 1 мая.