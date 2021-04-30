Мурманск, , 01:10 — REGNUM Прокуратура Мурманска завершила проверку по делу о гибели человека в карете скорой помощи. Информация о том, что автомобиль застрял в снежном плену, не подтвердилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Информация о том, что пациент скончался в связи с невозможностью проезда машины скорой медицинской помощи к дому №1 на ул. Кильдинская в Мурманске в связи с большим количеством снега, а также ненадлежащим техническим состоянием автомобиля, не нашли своего подтверждения. В действиях должностных лиц областной станции скорой медицинской помощи, а также работников управляющей компании, нарушений не установлено», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2021 года в карете скорой помощи скончался пациент, после чего в сети был опубликован видеоролик, на котором водитель скорой сообщил, что машина не могла тронуться из-за гололеда, и по этой причине бригада не успела вовремя добраться до больницы. При этом в минздраве региона сообщили, что автомобиль скорой помощи не застрял, а остановился для проведения реанимационных мероприятий.