Нью-Йорк, США, , 01:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 апреля ростом на фоне обнародования квартальной отчётности ряда американских технологических компаний. Рекордного уровня достиг S&P 500.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 239,98 пункта (0,71%), до уровня 34 060,36 пункта. S&P 500 прибавил 28,29 пункта (0,68%), поднявшись до рекордного уровня 4211,47 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 31,52 пункта (0,22%), до уровня 14 082,55 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,01, до уровня $64,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 апреля снижением на фоне «умеренно негативной» реакции на итоги заседания ФРС.

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