Рамалла , , 01:07 — REGNUM Выборы в Палестине, проведение которых было запланировано на май и июль 2021 года, переносятся. Об этом заявил палестинский президент Махмуд Аббас, передает телеканал

По его словам, такое решение принято из-за невозможности организации голосования в Восточном Иерусалиме. Аббас подчеркнул, что пока невозможно гарантировать участие в выборах жителей указанной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Пластине планировалось провести голосование в Палестинский законодательный совет (парламент), а 31 июля — выборы президента государства.

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