Брюссель, , 07:26 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 апреля заявил в завершение своей поездки в Брюсселе, что диалог между Сербией и Косово может возобновиться в июне. Ранее Курти объявил от отказе участвовать во встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в мае.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик сообщил, что в мае намерен провести встречи с оппозицией для того, чтобы согласовать позиции по диалогу с Сербией, а также нуждается во времени на сбор информации и документов для подготовки к диалогу, и подчеркнул, что Косово не может позволить себе совершение новых ошибок в ходе диалога.

Курти отметил, что уже на следующей неделе его правительство представит новую правительственную программу, которая будет вынесена на обсуждение в парламент Косово.

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