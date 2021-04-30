Париж, , 01:05 — REGNUM Компании из Франции, Германии и Испании договорились о разработке двигателя для истребителя, который разрабатывается в рамках программы FCAS (Future Combat Air System), сообщает пресс-служба французской корпорации Safran.

«Safran Aircraft Engines, MTU Aero Engines и ITP Aero пришли к общему соглашению о совместной разработке, производстве и обслуживании двигателя истребителя следующего поколения, который является основным элементом FCAS», — сообщили в компании.

Отмечается, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие EUMET. Французская сторона разработает сам двигатель и способы его установки в истребитель, немецкая MTU будет разрабатывать методы его обслуживания. Также частично двигатель разработает испанская ITP.

Ожидается, что следующий этап реализации проекта FCAS будет согласован к середине 2021 года.