Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Американский Сенат утвердил на посту заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Об этом 29 апреля сообщается на сайте законодательного органа.

Ее кандидатура была представлена на согласование в Сенат еще в феврале. С сентября 2013 года по январь 2017 года Виктория Нуланд работала в администрации 44-го американского президента США Барака Обамы.

Тогда она занимала должность помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Сенат США одобрил назначение бывшего американского постпреда в ООН Саманту Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию (USAID).

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