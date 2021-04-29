Анкара, 30 апреля, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Переговоры между Турецкой Республикой Северного Кипра и Республикой Кипр завершились безрезультатно, заявил на пресс-конференции 29 апреля генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в последний день неформальной конференции по Кипру в формате 5 в 1 с участием стран-гарантов: Турции, Греции и Великобритании под руководством Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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«Не было найдено достаточно точек соприкосновения для начала официальных переговоров по урегулированию кипрской проблемы. Мы решительно поддерживаем диалог и делаем все возможное для достижения положительных результатов». Антонио Гутерреш

Он подчеркнул, что ООН выступит с новой инициативой по этому вопросу в течение 2 или 3 месяцев.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар отметил, что официальные переговоры могут быть начаты, если есть общая основа.