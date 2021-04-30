30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 09:05 — REGNUM В тренды YouTube вернулся Алексей Навальный. Не человек, а канал. И пока создатель этой площадки находится в местах не столь отдалённых, подаёт апелляции и ищет понимания в Петушковском суде, его пытаются заменить другие лица. Получается не очень. Одна за другой провалились уличные акции, идут тяжбы, возбуждаются дела.

Единство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В новом видео журналист Георгий Албуров и загадочная персона Мария Певчих разоблачали зарплаты сотрудников RT, которые, на их взгляд, слишком высокие, хотя и вряд ли выше их собственных доходов. Правдивы ли ведомости, опубликованные и пересказанные в видео, сказать трудно. Но даже если цифры и настоящие, приправлены они, как во всех прочих «расследованиях», неудобоваримой долей вранья и спекуляций. Например, о должностных обязанностях, которые якобы заключаются лишь в том, чтобы «ненавидеть Навального». Хочется спросить: вы об их инструкциях и заданиях в ведомостях прочитали? И постойте, разве RT — не международная компания, в которой трудятся журналисты из разных стран? Или специалистам из США или Евросоюза нужно платить по международным ставкам, а российских — дискриминировать?

Но Певчих и Албуров совершенно правы в том, что Навальному действительно уделяется и в СМИ, и в соцсетях слишком много внимания. Что поделать, имена становятся брендами и многое объясняют. Говоря «Илон Маск», подразумевают прорывные технологии, которые он лично не создал, но успешно представляет. «Алексей Навальный» — картинка деструктивной и очень опасной для страны и общества деятельности, при этом выгодной зарубежным интересантам. И если есть профессия, как утверждают авторы видео, «ненавидеть Навального за деньги», точно также кто-то старается «любить Навального за деньги». И, судя по всему, у последних начались серьёзные проблемы.

Посадка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Очевидно, что проект «Навальный» завёл себя в тупик. Он долго к этому шёл, растеряв в пути многих союзников (упомянутые в видео с «расследованием» Антон Красовский, Максим Кононенко и Леся Рябцева когда-то, кстати, были в либеральном лагере). Он перешёл все красные линии для власти и общества. Он начал раздражать обычных людей, не пытаясь спрятать белые нитки, которыми шились «расследования». Однотипный стиль работы, когда опубликованная по российским законам в открытом доступе информация живописно додумывалась и перевиралась, впечатлял, как голливудские фильмы или британская пресса, но не вызывал доверия.

Уже не важно, как Навальный оказался у крайней точки. Важно, что в исправительной колонии он полностью бесполезен для протестов, не представляет информационной угрозы, а выйдет на свободу совсем не скоро. Оппозиция лишилась фронтмена, ей нечего предложить ни публике, ни спонсорам. А в то, что жалко и нежизнеспособно, не будут вкладывать деньги. Та безбедная и беззаботная жизнь, что была у сотрудников НКО-иноагентов и штабов, уходит в прошлое. Команда Навального активно летала по стране и миру и вела жизнь, совершенно недоступную для большинства жителей России. И теперь кусает кулаки, снимая злобные ролики.

Обойма Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Видео про зарплаты появилось не случайно. Оно адресовано тем, кто сейчас раздумывает над дальнейшим бюджетом организаций и штабов, которые могут признать экстремистскими, которые не могут вывести массы на улицу. А их сотрудники нахватали кучу штрафов и проблем, затрудняющих политическую деятельность. «Расследование» говорит: «Посмотрите, нашим оппонентам хорошо платят. Журналисты в России нужны и востребованы, за ними идёт конкуренция».

Когда в ход идут такие дешёвые спекуляции, дело движется к концу. Денег дадут мало. Запад не понимает нытья, ему нужны достижения kpi.