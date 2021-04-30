Прага, , 00:31 — REGNUM Несколько тысяч жителей Чехии вышли на Вацлавскую площадь в Праге, чтобы выразить протест президенту страны Милошу Земану, сообщило 29 апреля агентство Associated Press.

Протесты организовало движение «Миллион моментов за демократию».

Активисты обвинили чешского президента в госизмене в связи с его недавними заявлениями об отсутствии сведений, подтверждающих присутствие «российских агентов» в Врбетице в момент взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Кроме того, протестующие призвали парламент Чехии выдвинуть соответствующие обвинения против Земана.

Ранее президент Чехии заявил, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчётах национальной Службы безопасности и информации (контрразведки). Тем не менее, инцидент стал поводом для того, чтобы власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов.

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