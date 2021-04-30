Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Министр иностранных делАлжираСабри Букадуми Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В разговоре обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, которые строится на общих ценностях и интересах. Также были рассмотрены варианты помощи странам Африки во имя их экономического развития и региональной стабильности.

По мимо этого Блинкен и Букадум отметили необходимость продолжать развивать двусторонние экономические отношения между странами и способствовать активизации торговли.

Секретарь Блинкен добавил, что США желают привлечь больше американских компания в Алжир.