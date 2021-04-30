Архангельск, , 00:07 — REGNUM Ломоносовский суд Архангельска приговорил экс-главу штаба Навального Андрея Боровикова к реальному сроку за распространение порнографии в сети.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил размещенный Боровиковым семь лет назад «Вконтакте» клип группы Rammstein на песню «Pussy». Прокуратура запрашивала для Боровикова наказание в виде трез лет лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Боровиков был приговорен к обязательным работам за репост видеоклипа Дэцла на песню «Лигалайз». Суд счет материал пропагандирующим наркотики.