Женева, Швейцария, 30 апреля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Всемирная Организация Здравоохранения впервые за два месяца зафиксировала снижение числа вновь заболевших COVID-19, сообщил 29 апреля на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клуге.

Tim Reckmann

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По его словам, снижение прироста заболеваемости стало значительным, а ситуация улучшилась благодаря началу вакцинации населения.

«Судя по количеству подтвержденных случаев, 5,5% всего европейского населения болеют COVID-19, а 7% прошли полную вакцинацию», — сказал он.

Клуге уточнил, что сегодня в пределах европейского региона, который объединяет 53 страны, введено около 215 миллионов доз вакцины. «Примерно 16% населения европейского региона получили одну дозу вакцины, и 81% медицинских работников в 28 странах региона также получили одну дозу вакцины», — пояснил чиновник.

Ранее Европарламент потребовал, чтобы сертификаты о вакцинации от COVID-19 были введены в Евросоюзе максимум на 12 месяцев.

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