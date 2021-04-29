Магнитогорск, Челябинская область, , 23:59 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, портал «Чемпионат» сообщил, что магнитогорский «Металлург» заключил контракт с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Павлом Акользиным.

Форвард Акользин в минувшем сезоне КХЛ выступал за «Барыс», в составе которого принял участие в 41 матче, набрав в них 6 (2+4) очков при полезности «-7».

Защитник Маклюков, также выступавший за «Барыс» в прошедшем чемпионате, провел 48 матчей и отличился тремя голевыми передачами.