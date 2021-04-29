* Свобода" — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Госдепартамент США примет ответные меры в отношении России, если она пойдет на прекращение работы финансируемого США «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), заявил 29 апреля на брифинге официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент), мы ответим», — сказал Прайс.

При этом Прайс обвинил Россию в «нетерпимости» к внешним точкам зрения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что обсуждал с главой МИД России ситуацию с этой радиостанцией, признанной в РФ иностранным агентом, но не стал раскрывать итоги этого разговора.

Напомним, по данным Роскомнадзора общая сумма штрафов «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), наложенных за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 млн. рублей.

Указанное СМИ уклоняется от информирования российских пользователей, что его публикуемые им материалы направлены на реализацию интересов зарубежных стран.

* Радио Свобода — СМИ — иностранный агент

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