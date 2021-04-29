Москва, , 23:39 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, пресс-служба московского «Динамо» объявила, что клуб заключил новые контракты с несколькими игроками.

Так стало известно, что новый двухлетний контракт двустороннего характера подписал 25-летний нападающий Владислав Ефремов. В минувшем сезоне он принял участие в 60 матчах чемпионата, набрав 21 (8+13) очков.

Также контракт был заключен с 20-летнем дебютантом этого сезона нападающим Олегом Зайцевым. Он подписал двустороннее соглашение на два года. В минувшем сезоне он набрал 8 (2+6) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий Егор Брызгалов поставил подпись под двусторонним однолетним соглашением. В прошедшем чемпионате 20-летний игрок забросил три шайбы в 26 матчах.