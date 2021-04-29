Париж, , 23:31 — REGNUM По данным Министерства труда Франции, на всей территории страны было зарегистрировано 3,8 миллиона человек ищущих работу. Об этом 28 апреля сообщает Le Monde.

В первом триместре число лиц, ищущих работу в категории А (те кто ищут работу, не имея занятости), сократилось на 0,4% по сравнению с последними тремя месяцами 2020 года: в настоящее время оно составляет чуть более 3,8 миллиона на всей территории Франции (в том числе все заморские территории за исключением Майотты). Согласно данным, опубликованным 27 апреля Министерством труда, после пика безработицы в 4,4 миллиона людей весной 2020 года этот показатель сначала быстро упал, после чего темп его падения постепенно замедлился.

«Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, повлек за собой последствия в основном во втором триместре 2020 года из-за того, что в то время было принято решение о карантине, которое остановило многие предприятия», — комментирует профессор экономики в Университете Paris-Est-Marne-la-Vallée Янник Л'Хорти.

За год число лиц, ищущих работу, выросло на 6,3%. Это тревожный рост, удалось сдержать лишь благодаря многочисленным мерам поддержки со стороны государства.

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