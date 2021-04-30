Москва, , 09:20 — REGNUM После обучения второго потока акселератора GoGlobal для экспортно-ориентированного ИТ-бизнеса его участники смогли заключить контрактов на сумму свыше полумиллиона долларов США. Об этом 29 апреля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа обучения была реализована Московским экспортным центром совместно с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. В её задачи поспособствовать продвижению столичных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, на иностранных рынках, а также помочь им добиться первых продаж за рубежом.

«Об эффективности программы говорят результаты участников. Команды из первого потока, которые прошли курс летом 2020-го, на данный момент заключили экспортные контракты более чем на 650 тысяч долларов. Второй поток оказался даже успешнее — компании начали работать с заказчиками из 24 государств, включая Китай, США и Швецию. Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч», — сказала вице-мэр.

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