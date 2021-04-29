Иерусалим, , 23:21 — REGNUM Шествие в честь украинских нацистов — дивизии СС «Галиция», которое прошло в Киеве накануне, 28 апреля, осуждает МИД Израиля в опубликованном 29 апреля заявлении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Министерство иностранных дел Израиля выражает озабоченность в связи с состоявшимся вчера вечером парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС «Галиция», — говорится в сообщении.

Израильское внешнеполитическое ведомство осудило «продолжающееся прославление нацистских пособников» на Украине. МИД Израиля добавил, что ждёт от официального Киева также безоговорочного осуждения прославления нацизма.

Израильский МИД напомнил, что формирования СС причастны к страшным преступлениям Холокоста. «Сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом — это не только внутреннее дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческого общества где бы то ни было», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продолжается героизация нацизма – МИД РФ