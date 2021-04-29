Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон и Госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Во время разговора обсуждался запланированный визит Блинкен в Рейкьявик для участия в форуме Арктического совета 19−20 мая.

Блинкен и Тордарсон также обговорили важность продолжения тесного сотрудничества в качестве союзников НАТО.

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который помогает сотрудничеству стран в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Совет учредили в 1996 году в канадской Оттаве, штаб-квартира находится в норвежском городе Тромсё. В организацию входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, ещё ряд стран имеют статус наблюдателей. Каждые два года председателем является одна из стран-членов организации.