Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Проблему ядерных разработок Ирана обсудили на встрече в США глава Госдепа Энтони Блинкен и возглавляющий службу внешней разведки Израиля («Моссад») Йоси Коэн, сообщает 29 апреля Reuters.

Коэн выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу ядерной программы Ирана. В переговорах также участвовал посол Израиля в США Рон Дермер.

Читайте также: Иран: изменение способа обогащения урана основано на конкретном плане

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран весной 2021 года углубил обогащение урана.

Читайте ранее в этом сюжете: В США опровергли сообщения о встрече главы ЦРУ с представителями Ирана