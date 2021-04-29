Душанбе, , 22:51 — REGNUM Интенсивная перестрелка снова началась на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает 29 апреля «Интерфакс» со ссылкой на УВД Баткенской области Киргизии.

«К часу ночи в Лейлекском районе Баткенской области обстановка вновь обострилась. В приграничных киргизских селах Арка, Максат пограничники двух стран ведут интенсивную перестрелку», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря УВД Дамиру Юсупову.

По ее словам, местное население уже эвакуировано, милиция работает в усиленном режиме.

Кроме того, она сообщила о пожарах в частных домовладениях.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 апреля главы МИД Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин договорились о полном прекращении огня на границе с 17:00 мск.

Причины инцидента пока не установлены.

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