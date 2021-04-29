Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Американский президент Джо Байден «открыт для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным», заявила 29 апреля зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в Атлантическом совете.

Страх Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что Вашингтон не ставит целью нагнетать напряжённость в отношениях с Москвой, а напротив, хотел бы «более стабильных отношений», Купер сказала:

«Это неизбежно предполагает диалог. Поэтому президент Байден открыт для того, чтобы вести переговоры с президентом Путиным».

Она упомянула Ливию в контексте влияния России на мировую политику: Вашингтон, по её словам, считает правильным, что Москва поддерживает новые переходные власти Ливии. При этом военный чиновник добавила, что якобы присутствующие в Ливии российские военные должны быть выведены.

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