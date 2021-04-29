Саранск, , 22:44 — REGNUM До настоящего момента Мордовия реализовала около 90% доз ранее полученных вакцин от коронавируса. Всего в республике провакцинировано около 100 тыс. человек, отметил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции врио главы республики Артем Здунов.

Тем не менее, руководитель региона поставил задачу увеличит темпы вакцинации населения.

По словам и.о. зампреда правительства Галины Лотвановой, в ближайшее время Мордовия получит ещё 19 тыс. доз вакцины от коронавируса. Также республика ожидает поставки второй вакцины от коронавируса новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 038 случаев.