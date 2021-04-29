29 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 22:40 — REGNUM В Москве 29 апреля проходит первая репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке принимают участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проезд колонны военной техники по Тверской Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проезд колонны военной техники по Тверской Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 17:30 колонны военной техники начали своё движение со спецплощадки на улице Нижние Мнёвники. В связи с прохождением техники движение автотранспорта в столице частично ограничено до окончания репетиции. Колонну традиционно возглавили советские танки Т-34, за ними прошли современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». Также по улицам Москвы проехались ракетный комплекс «Искандер — М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция — СВ».

Проезд колонны военной техники по Тверской Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сама ночная репетиция проходит на Красной площади, в ней принимают участие 12 тысяч военнослужащих и более 190 образцов военной техники.

Проезд колонны военной техники по Тверской Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, следующая ночная репетиция запланирована на 4 мая. А 7 мая пройдёт генеральная репетиция парада с участием авиации.