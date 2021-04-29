Йошкар-Ола, 29 апреля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Воскресенском парке города Йошкар-Олы торжественно открыли памятник пожарным и спасателям. Об этом глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Памятник назван «Пожарным и спасателям — героям мирного времени», его открытие было посвящено Дню российской пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, уточнили в региональном управлении МЧС.

Авторами памятника являются марийские скульпторы — Анатолий Шарнин и Сергей Яндубаев. Работа над созданием монумента началась ещё в 2017 году. Памятник удалось создать благодаря добровольным пожертвованиям организаций и граждан.

В ходе мероприятия в рамках национального проекта «Экология» в одно из подразделений регионального спасательного ведомства было передано 10 единиц новой современной пожарно-спасательной техники. Отличившиеся спасатели были отмечены наградами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саранске в 2019 открылся посвященный сотрудникам органов внутренних дел памятник «Защитникам правопорядка». Финансирование памятника происходило не за счет бюджета города или республики, а за счет средств, собранных личным составом МВД, а также добровольных пожертвований жителей региона.