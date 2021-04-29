Барселона, Испания, , 22:24 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, «Барселона» принял на своем поле «Гранаду» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Каталонский клуб впервые в своей истории не смог обыграть «Гранаду» на домашнем поле.

До этого матча «Барселона» одержала 25 домашних побед. 5 были совершены еще на стадионе «Лес Кортс», остальные 20, соответственно, на «Камп Ноу».

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиге, набрав 71 очко после 33 туров, сравнявшись по этому показателю с мадридским «Реалом», идущим вторым.

«Гранада» имеет на своем счету 45 очков, что ставит команду на восьмую строчку чемпионата.