Париж, , 22:17 — REGNUM Военных, заявивших об угрозе развала страны и внутреннего вооруженного конфликта в открытом письме президенту Франции Эммануэлю Макрону, подвергнут строгому наказанию, заявил начальник штаба французских Вооруженных сил Франсуа Лекуантр в интервью газете Parisien.

По его словам, речь может идти об их увольнении, но дальнейшую судьбу этих офицеров будет решать военный совет.

Лекуантр отметил, что такая реакция инициирована министром обороны Франции.

Начальник штаба ВС Франции пояснил, что уже установлена причастность 18 подписавших письмо действующих военных, четверо из которых носят офицерские звания.

При этом Лекуантр заявил, что большинство военных не разделяет выраженное в письме мнение, так как военные защищают свое Отечество, а не занимаются политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Valeurs actuelles опубликовало открытое письмо за подписью нескольких тысяч французских военных, в котором они предупредили президента Макрона об опасности идущего в стране расового противоборства и угрозе со стороны радикального исламизма.

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