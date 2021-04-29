Москва, , 22:25 — REGNUM Блогер и телеведущая Настя Ивлеева приобрела еще один автомобиль, который в скором времени эвакуировали. Она опубликовала фотографию в историях своего профиля Instagram 29 апреля.

«Не успела похвастаться покупкой, её тоже эвакуировали», — подписала Ивлеева снимок автомобиля на спецсредстве. Пользователи Сети определили марку машины телеведущей как Ferrari F8 Tributo.

Ранее Дептранс Москвы сообщил телеведущей Насте Ивлеевой о повторной эвакуации её автомобиля Lamborghini Aventador. Причиной стала парковка в неположенном месте.

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