Анахайм, США, , 22:05 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, официальный портал «Анахайма» сообщил, что голкипер команды Райан Миллер хочет завершить профессиональную карьеру по окончании сезона.

40-летний голкипер имеет наибольшее количество выигранных матчей за карьеру в НХЛ среди американцев (390 побед), идет вторым по количеству «сухих» матчей (44 шатаута) и вторым по сыгранным матчам (794 матча). В 2010-м году он удостоился приза «Везина Трофи» как лучшему вратарю сезона.

В текущем сезоне Миллер принял участие в 14 матчах, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 3,60.