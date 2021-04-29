Минск, 29 апреля 2021, 21:58 — REGNUM Мингорисполком разрешил проведение церемонии возложения цветов на площади Независимости у памятника Ленину. В советский период площадь носила его имя.
Читайте в новостях: Лукашенко разрешил собираться на площадях
Традиционный праздник труда 1 мая начнётся с церемонии возложения цветов на главной площади постсоветской республики. Официально согласовано время: с 12.00 до 12.30.
Заявку на участие подавал секретарь-координатор белорусского республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников. Участие в мероприятии примут члены лево-патриотических организаций Белоруссии из Координационного совета «Отечество», а также все желающие отпраздновать Первомай.
Читайте также: «Бессмертный полк» проведёт легальное шествие в белорусском Витебске