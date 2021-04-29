Москва, , 21:57 — REGNUM Минсельхоз оценивает как стабильную ситуацию с ценами на базовые категории продовольствия в России. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ситуация на продовольственном рынке обсуждалась на очередном заседании оперативного штаба под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

«По данным Минсельхоза, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что министерство на постоянной основе осуществляет мониторинг и совместно с субъектами ведёт работу по недопущению необоснованного роста цен на базовые продукты питания.