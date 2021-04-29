Лос-Анджелес, США, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, журналист Эдриан Воджнаровски в своем твиттере сообщил о желании «Лос-Анджелес Клипперс» в своем составе разыгрывающего Йоги Феррелла.

По данным источника, 27-летний баскетболист будет выступать за клуб как минимум до конца текущего сезона, а как максимум подпишет с клубом контракт до конца сезона 2021/2022.

20 апреля «Клипперс» подписал с игроком пробный 10-дневный контракт, за время которого Фаррелл успел принять участие в трех матчах, набирая в среднем 4,7 очка и 3,3 передачи.

В сезоне 2019/2020 Феррелл защищал цвета «Сакраменто», за которых провел 50 матчей и в среднем набирал 4,4 очка и отдавал 1,4 передачи за игру.