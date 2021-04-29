Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Американский коллектив Maroon 5 назвал свой будущий альбом Jordi в честь его менеджера Джордана Фелдштейна. Об этом 29 апреля сообщил солист группы Адам Левин в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COQUNwXjnU6/

«Этот альбом назван в честь нашего менеджера», — написал Левин. «Я скучаю по нему каждый день. И я горжусь тем, что вписал его имя в историю этой группы, которую он помогал создавать с нуля…» — объяснил музыкант.

ИА REGNUM напоминает, что менеджер группы Maroon 5 Джордан Фелдштейн умер в 2019 году. Причиной стала внезапная остановка сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Билли Айлиш выпустила клип на новую песню Your Power